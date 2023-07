Nuovo defibrillatore semi automatico a Marina di Ragusa

“La farmacia Schembari situata in via Dandolo 13 a Marina di Ragusa ha intercettato la richiesta proveniente da diversi cittadini e fruitori della piazza esistente tra la fine del lungomare Andrea Doria e l’inizio della via cav. Calabrese, sempre nella frazione rivierasca, al fine di dotare la stessa di una macchina defibrillante semiautomatica acquistandola e rendendosi disponibile a pagarne le spese di installazione”. E’ quanto evidenzia il consigliere comunale della lista Cassì Sindaco Federico Bennardo il quale aggiunge: “L’area in questione, oltre ad essere intensamente frequentata, soprattutto da chi svolge attività sportiva per via delle relative attrezzature presenti sul posto, risulta essere un nodo stradale fondamentale tra il territorio comunale di Scicli e quello di Ragusa. Ho segnalato questa iniziativa agli assessori competenti, Andrea Distefano e Giovanni Iacono, i quali si sono resi prontamente disponibili a collaborare per colmare la carenza in questione. Inutile ricordare che il defibrillatore automatico è, infatti, sempre più presente in aree urbane. Tuttavia, il più prossimo all’area in questione è quello di piazza Duca degli Abruzzi, lontano circa 1,5 km, una distanza importante quando possono volerci secondi a salvare una vita umana”. “Come amministrazione comunale – chiariscono i due assessori – siamo profondamente grati per l’atto di generosità dei titolari della farmacia, da sempre attenti alle esigenze del quartiere dove esercitano la loro attività professionale”. “Nella speranza di non dover mai utilizzare lo strumento donato – continua Bennardo – ci riteniamo certi che la sua presenza possa fare la differenza laddove fosse necessario”.

