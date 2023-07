Altro colpaccio del Ragusa Calcio. Arriva il bomber Khoris

Un altro colpaccio per l’Asd Ragusa calcio 1949. Arriva Jonis Khoris, attaccante calabro, 182 centimetri d’altezza, 34 anni, proveniente dal Vastogirardi in Serie D. Una carriera importante, quella di Khoris, che ha scelto l’approdo azzurro per cercare di lasciarsi alle spalle una stagione, quella scorsa, che sicuramente non gli ha riservato grosse soddisfazioni. “Di certo – afferma – per miei problemi personali. E non per altro. Ecco perché ho accolto con grande entusiasmo la chiamata del direttore generale Alfredo Finocchiaro, che già conoscevo, per averlo avuto a Biancavilla, nel contesto di una stagione che allora fu straordinaria. E sono pronto a rilanciarmi al meglio delle mie possibilità, grazie a una società, a uno staff tecnico e a un gruppo che meritano tutte le attenzioni del caso”.

Khoris ha cominciato la propria carriera in C2 con la Vibonese nella stagione 2006-2007, poi è stato, per due stagioni, nel gruppo della Reggina in Serie A, quindi a Ravenna in C1 e a Barletta in C2. Poi ancora con la Reggina in B e con la Lucchese in C2. Ancora, Real Giulianova in C2 e Reggina in B, Hinterreggio in C2 e Gavorrano in C2. Dalla stagione 2014-2015 le esperienze in D, da Comprensorio Montalto Uffuco a Roccella, da Due Torri a Gallipoli e Castrovillari. In Eccellenza ha militato, inoltre, con il Locri, il Siderno, il Sant’Agata, il Corigliano e poi di nuovo in D con il Paternò, il Biancavilla (12 presenze, 8 reti), e la Gelbison (campionato vinto in D, con 18 presenze e 5 reti). L’ultimo anno prima con la Vis Artena e quindi, come detto, con il Vastogirardi. “L’accoglienza qui a Ragusa è stata ottima – continua Khoris – come l’impatto. So che l’allenatore è molto preparato e, tra l’altro, inserito in uno staff tecnico di primissimo rilievo, formato da gente abituata a vincere e che ci potrà sicuramente aiutare parecchio. Ho fatto questa scelta perché voglio dimostrare a tutti il mio valore, compreso ai tifosi del Ragusa a cui assicuro il mio impegno sino in fondo”.

