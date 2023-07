Sei la damigella d’onore? Ecco come organizzare un addio al nubilato indimenticabile in una capitale europea

La tua migliore amica, tua sorella, o una persona cara si sposa? Qualsiasi sia il tuo legame con la futura sposa, se ti ha scelto come damigella d’onore è perché tiene molto a te e crede tu possa essere un valido supporto in questi mesi prima del sì. Tra i compiti che dovresti sapere esserti assegnati c’è l’organizzazione dell’addio al nubilato e probabilmente sai anche bene quanto le tendenze del momento siano quelle di prenotare un weekend a sorpresa. Ma come fare concretamente? Come dividere le spese? E come poter risparmiare? Ti sveliamo subito tutto.

Chi paga l’addio al nubilato?

Secondo la tradizione, l’addio al nubilato è il regalo che amiche strette e damigelle fanno alla sposa prima del sì; si tratta di un dono speciale e per questo l’innamorata non dovrà assolutamente contribuire: chiaramente per poterlo organizzare senza gravare sui bilanci familiari di ognuna delle partecipanti servono organizzazione e flessibilità.

Crea divise a tema

Il primo consiglio che vogliamo darti però è di creare delle divise per il team bride: puoi personalizzare magliette per addio al nubilato con frasi e foto ma anche costumi da bagno, borse da spiaggia o zainetti: non c’è limite alla fantasia! Scatta delle foto ricordo indossando questi capi e gadget, saranno un’idea simpatica da condividere sui social, ma anche per poter ricordare momenti così speciali che non torneranno più.

Scegli la capitale europea perfetta per l’addio al nubilato

Quando si tratta di organizzare un addio al nubilato memorabile, la scelta della città è assolutamente fondamentale. L’Europa offre tantissime destinazioni, ognuna con la sua atmosfera unica e una vasta gamma di attività da offrire; con i voli low cost si raggiungono in poche ore e a spese davvero irrisorie… il segreto? Pianificare in anticipo.

Barcellona, cosmopolita e low cost

È la capitale di Gaudì, coloratissima e cosmopolita Barcellona è una città ricca di cultura, arte e vita notturna. Puoi organizzare una visita guidata alla basilica della Sagrada Familia o goderti una giornata rilassante sulla spiaggia di Barceloneta; qui la vita notturna è vivace, e potrai scegliere tra tantissimi locali e club dove ballare fino all’alba.

Amsterdam, la città per gli amanti del divertimento

Amsterdam è famosa per i suoi canali pittoreschi, i musei di fama mondiale e gli imperdibili coffee shop: potresti noleggiare delle biciclette e fare un tour della città, visitare il Museo Van Gogh o organizzare una crociera notturna lungo i canali.

Lisbona, bella tutto l’anno

Tra le mete top per un addio al nubilato c’è Lisbona, la capitale del Portogallo è conosciuta per le sue vie pittoresche, i tram colorati e i sali e scendi che ricordano un po’ San Francisco; organizza un tour a piedi nel quartiere di Alfama, visita la Torre di Belém o prova i pasteis de nata, deliziosi pasticcini portoghesi da non perdere.

Berlino, i voli low cost non mancano mai

Berlino è una città che unisce il fascino del suo passato storico con una scena artistica e culturale vivace, prenota un tour del Muro di Berlino, esplorare i mercatini vintage o ballare in uno dei club più famosi d’Europa ma goditi anche l’incredibile street food.

Dublino, la patria della Guinness

La capitale dell’Irlanda attira ogni anno tantissimi turisti ed è anche perfetta per un addio al nubilato con i fiocchi; accogliente e vivace, ma soprattutto famosa per la sua tradizione musicale e la sua birra vanta la possibilità imperdibile di visitare la fabbrica della Guinness, ma potrai anche fare un tour dei pub tradizionali o passeggiare nel Phoenix Park.

Salva