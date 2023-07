Modica, Scenari. Veltroni ‘conquista’ la scalinata San Giovanni

Le parole del giornalista/scrittore/regista fra aneddoti e rivelazioni, raccontano il commissario di Villa Borghese. Voce e note di Fiammetta Poidomani suggestivo corollario alla storia della grande cantante siciliana

“Non ci si abitua mai alle cose che vanno bene. Ed anche questi due appuntamenti con l’atrio comunale pieno per Stefania Barzini e la scalinata di San Giovanni con tanta gente per Walter Veltroni, mi hanno emozionato. Ringrazio davvero di cuore istituzioni, privati, la Fondazione Garibaldi, i nostri straordinari sponsor, il pubblico e chiunque stia contribuendo al successo di Scenari 2023. Avverto l’affetto di tanti e la riconoscenza di chi sente che sto offrendo qualcosa di importante a Modica, la ‘mia’ Città. Crederci, è l’elemento che mi fa andare avanti. Vedere la gente, sentire gli applausi, scorgere i sorrisi alla fine di ogni evento, è la spinta. Tutte le aziende che hanno creduto in noi, che ci sostengono, quelle che ci sosterranno ancora, gli enti pubblici, sono il propellente indispensabile. Perché loro, sono fondamentali unite al mio lavoro e al mio impegno. Venerdì prossimo 28 luglio, sulla scalinata di San Pietro con Malika Ayane, sarà l’ultimo dei quattro momenti che abbiamo vissuto davanti le nostre chiese. E questa, è l’occasione per ringraziare di cuore i parroci di San Pietro, don Giuseppe Stella, e di San Giovanni, don Roberto Avola, per la loro preziosissima collaborazione. Io, davvero, ce la sto mettendo tutta ed anche oltre. Perché ci credo e perché credo che Modica sia questo e tanto altro”. Piera Ficili, direttore artistico e anima di Scenari 2023, continua a vivere con forza, passione e impegno, con grinta e coraggio, l’avventura dispendiosa della rassegna di libri e scrittori. Gratificata e sostenuta dall’attenzione istituzionale, della Regione, attraverso l’onorevole Ignazio Abbate, del comune, con in prima persona il sindaco, Maria Monisteri, del Libero consorzio comunale di Ragusa, con il suo commissario straordinario, Salvatore Piazza, e dagli sponsor, asse fondamentale di questo progetto che, sabato 22 luglio, ha visto Stefania Aphel Barzini, presentata da Saro Distefano, parlare nell’atrio di Palazzo San Domenico, di La mia casa è un’Isola, la storia romanzata della vita e della musica di Rosa Balestrieri. Una serata magica, tra le parole dell’autrice, le note e la voce di una superba Fiammetta Poidomani, compagna di viaggio nel racconto dell’artista licatese. Rosa Balstrieri, raccontata come interprete eccellente dell’orgoglio siciliano e della donna siciliana. Che ha fatto della voce il suo riscatto da una vita che nulla le ha regalato. E che Barzini, descrive in modo eccellente e partecipato, con parole intense e fiere come fiera è stata Rosa Balestrieri.

Domenica 23 luglio, un’ora intelligente tutta di Walter Veltroni. Scrittore, giornalista, regista, sceneggiatore, Veltroni ha solo vagamente fatto cenno al suo impegno politico, concentrandosi tanto, su Giovanni Buonvino, il commissario protagonista di quattro racconti da lui scritti e che in Buonvino fra amore e morte, lascia sempre di più trasparire il suo essere sagace, umano, sereno, mai oltre. Veltroni ha raccontato lui ma ha anche divagato in modo ammaliante nella sua vita: l’affetto e il rapporto con Ettore Scola, tracciandone la forte amicizia; parlando di Alberto Sordi, Italiano vero che ha conosciuto e frequentato; di cui ha scritto e letto l’elogio nel giorno dei suoi funerali e di cui ha raccontato un episodio davvero esilarante, suscitando risa e applausi. Dispensando mai, in 60 minuti di conversazione, parole fini a se stesse ma coinvolgendo, condividendo e creando partecipazione. Nonostante il caldo, a tratti anche torrido, a Modica alta, domenica sera, tanta gente a godere di un’ora davvero…intelligente. Con un’anteprima tutta modicana, quando Veltroni ha detto che, nel prossimo racconto, Giovanni Buonvino ‘gusterà’ il cioccolato di Modica…

E Scenari 2023 non finisce qui…

Venerdì 28 luglio: Malika Ayane, scalinata di San Pietro, 21.00, ‘Ansia da felicità’

Sabato 29 luglio: Daria Bignardi, atrio comunale Palazzo San Domenico, 21.00, ‘Libri che mi hanno rovinato la vita’. Presenta Chiara Scucces

Domenica 30 luglio: Fabio Genovesi, cortile del Carmine (ex caserma carabinieri), piazza Matteotti, 20.30, ‘Oro puro’. Presenta Giada Giaquinta

