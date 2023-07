Modica, Controlli annonari. Sette sanzioni ad ambulanti

Controlli congiunti sono stati eseguiti oggi tra Squadra “Annonaria” della Polizia Locale di Modica e personale del SIAV Asp Ragusa nei confronti di venditori ambulanti itineranti di frutta e verdura. Gli accertamenti sono stati eseguiti in diverse zone della città ed hanno riguardato l’aspetto sanitario, commerciale e amministrativo.

Dieci, complessivamente, sono state le attività controllate. Sono state elevate tre sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 283/62 sugli alimenti, e quattro sanzioni ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nello stesso tempo, ad alcuni venditori ambulanti sono state impartite delle condizioni per svolgere regolarmente la loro attività.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

