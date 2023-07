Settimana dell’Ambiente 2023, il Lcc ibleo incontra istituzioni e associazioni

Grande interesse da parte del territorio ibleo per la Settimana dell’Ambiente, manifestazione giunta alla quarta edizione e quest’anno in programma nella terza settimana di settembre. “Abbiamo deciso di posticipare l’evento per permettere un maggiore coinvolgimento delle scuole”, ha spiegato il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza aprendo l’incontro operativo di questa mattina.

A partecipare, la Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’ambito territoriale di Ragusa, Viviana Assenza, il vicesindaco di Santa Croce Camerina Francesco Dimartino, gli assessori dei Comuni di Ragusa, Mario D’Asta, e di Vittoria, Cesare Campailla, i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Pozzallo e i rappresentanti di numerose associazioni ambientaliste e i consorzi di tutela che, in maniera concreta, collaborano da anni allo svolgimento dell’iniziativa.

“Anche quest’anno rinnoviamo l’impegno per l’organizzazione della Settimana dell’Ambiente, nata con l’obiettivo di sensibilizzare soprattuto le nuove generazioni alla tutela ed al rispetto dell’ambiente. Ci siamo spesi in passato per questo, continuiamo a farlo. Al nostro fianco le associazioni ambientaliste ed i consorzi di tutela perché la cultura sostenibile è fortemente legata ai prodotti di eccellenza che promuoviamo a tutti i livelli. La tutela dell’ambiente è ricchezza per il territorio”, dichiara il Commissario Salvatore Piazza.

