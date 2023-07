Ispica celebra per il terzo anno le ‘sue’ Eccellenze dello sport

Più di 40 atleti di ben 11 discipline. Ispica, per il terzo anno di fila, si veste con l’abito della festa e celebra il meglio del suo sport. Succederà mercoledì, 2 di agosto, alle 21, nella Piazza antistante la Basilica della Santissima Annunziata, nel cuore di Ispica. Ed ancora una volta, la firma in calce ad una manifestazione che esalta lo sport ispicese, è di Serafino Arena, anima e promoter, come nei due anni precedenti, della Festa dello Sport di Ispica. Sul palco campioni, promesse, presente, passato e futuro delle pratiche agonistiche.

Quaranta talenti di Atletica leggera, Karate, Ginnastica ritmica, Ginnastica artistica, Pallavolo, Muay thai, Automobilismo, Tiro a piattello, Calcio, Kick boxing. Performance, titoli, vittorie, crescita, miglioramenti. Tutto in una sera con ospite d’eccezione il volto della Domenica Sportiva e Sky Sport per tanti anni, Lia Capizzi. Sarà lei a portare sul proscenio il meglio dello sport ispicese. Con menzioni speciali per la Cinque Volley, l’A.S.D. Sportispica, l’Ispica Academy. E il momento più emozionante, sarà certamente il ricordo e il premio alla memoria, per il fischietto più celebre degli arbitri iblei di ogni tempo: Riccardo La Ciura, assistente anche in serie A.

Anche le scuole e il loro impegno nel sociale, saranno sul palco. Come il ‘Curcio’ di Ispica, i cui docenti, con caparbia, passione, competenza, impegno, abnegazione sono riusciti a creare una squadra di Baskin che ha vinto il titolo regionale. Sarà loro donato un defibrillatore, a conferma di un impegno che va oltre. Il futuro, sarà tutto nell’emozione del campioncino ispicese di Muay thay, Armando Cimino, 10 anni, convocato per i Mondiali Youth IFMA 2023 in Turchia, dal 29 settembre al 7 di ottobre. A condire una serata di eccellenza, le magiche note della violinista Khaterina Radchenko e di un gruppo folk siciliano.

Dichiarazione Serafino Arena: Il mio grazie principale, va a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della serata. Solo grazie a loro, sono riuscito, anche quest’anno, a mettere su una manifestazione eccellente e con un ospite davvero di alto profilo come Lia Capizzi, volto televisivo dello sport italiano. E un grazie di cuore alle società della mia Città, agli atleti e a quanti hanno aderito a questa festa. Sarà una serata bella, da vivere nella suggestione della Piazza della Santissima Annunziata e che per il terzo anno, porterà il meglio dello sport ispicese a godere dell’abbraccio della nostra Città

