Modica Calcio. Al via campagna abbonamenti “Siamo pazzi di te”

C’è un coro che più di ogni altro caratterizza la tifoseria rossoblu.

Uno di quei ritornelli che canti allo stadio e che poi ti porti dietro tutta la settimana.

“Siamo pazzi di te”. È questo il coro che cantano i tifosi rossoblu ed è questo il claim scelto dalla società per lanciare la campagna abbonamenti 2023-2024.

Un coro che condensa la passione, lo spirito di appartenenza il coinvolgimento attorno ai colori della maglia. “Siamo pazzi di te” lo cantano anche tre piccoli tifosi rossoblu, protagonisti del video social di lancio della campagna abbonamenti che, sventolando le bandiere ed indossando la maglia del Modica Calcio, attraversano i principali luoghi della città della Contea, sino ad arrivare sino allo scrigno delle emozioni rossoblu: lo stadio “Vincenzo Barone”. Le operazioni di calcio mercato condotte in questi giorni hanno riscaldato l’ambiente modicano. Ma ogni sogno, per essere vissuto pienamente, ha bisogno di essere condiviso.

La campagna abbonamenti è quindi l’occasione offerta ai tifosi di mostrare concretamente la condivisione del sogno e del progetto “Modica Calcio”, ma anche per mostrarsi vicini a coloro i quali, con impegno, dedizione, passione ed entusiasmo, stanno permettendo alla città di poter rivivere le belle emozioni calcistiche, da tempo impolverate.

Acquistare un tagliando d’abbonamenti è quindi il modo migliore per rispondere “presente” alla chiamata in rossoblu e dire “ci sono anche io” ai vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza, artefici del progetto “Modica Calcio”.

Proprio per enfatizzare lo spirito di “appartenenza” e vicinanza ai colori rossoblu, la società ha scelto di premiare chi sottoscriverà l’abbonamento stagionale. All’acquisto di un tagliando si potrà scegliere di ricevere un gadget rossoblu: la maglia “home” 2023-2024, un Kway o una sciarpa brandizzata Modica Calcio.

I tagliandi d’abbonamento, che hanno un costo di 99 euro, sono disponibili presso i punti vendita convenzionati distribuiti su tutto il territorio modicano

