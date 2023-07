Modicana presenta uno studio al Congresso Europeo di Psicologia

La modicana Giulia Belluardo, dottoressa in Neuroscienze cognitive, ha presentato al 18th Congresso Europeo di Psicologia uno studio condotto presso l’U.O.C di Nefrologia e Dialisi di Modica (ASP 7 Ragusa) sul ruolo dell’infiammazione nelle disfunzioni cognitive dei pazienti emodializzati. L’evento, tenutosi dal 3 al 6 luglio a Brighton (Inghilterra, UK), ha rappresentato una grande occasione per divulgare i risultati scientifici nell’ambito della ricerca ed è considerato un’opportunità unica di confronto con i maggiori esperti di psicologia di tutta Europa. La ricerca di cui coautori sono stati i dottori Concetto Sessa, Dario Galeano ed il direttore dell’unità Walter Morale, esplora un ambito ultra specialistico e poco conosciuto, quale quello delle disfunzioni cognitive in area nefrologica, e mira a gettare nuova luce sulla salute cerebrale e cognitiva dei pazienti in emodialisi. L’alta prevalenza di deterioramento cognitivo della popolazione emodializzata non ha ancora oggi un definito meccanismo fisiopatologico sottostante. A questo proposito lo studio condotto ha voluto indagare il ruolo dell’infiammazione, marker della malattia renale cronica allo stadio terminale (ESRD), nel deterioramento cognitivo riscontrato. Dai risultati è emersa una forte associazione tra gli indici infiammatori e gli indici cognitivi rilevati tramite test neuropsicologici. Il lavoro è stato accolto con grande entusiasmo, guadagnandosi il plauso della comunità europea, ed apre a nuovi quesiti di ricerca utili a tracciare percorsi di cura e prevenzione ad ampio respiro.

