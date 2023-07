Modica, ex allievi classe ’68 si ritrovano a 55 anni dal diploma

L’estate è il momento giusto per incontrarsi e rispolverare dolci ricordi e piacevoli aneddoti. È quanto hanno voluto fare gli ex studenti della 5^ geometri anno 1968 che festeggia i suoi 55 anni dal diploma. Il ’68 è stato un anno storicamente importante, dai toni forti, tra lotte per i diritti, rivoluzioni e primati di conquiste per la lotta di classe e per le donne. Un anno che ha attraversato i continenti per la sua originalità. Un fermento che si respirava anche a Modica, tra i banchi dell’istituto geometri. Oggi si guarda a quegli anni con orgoglio e forse, qualche rimpianto.

Sui 23 originari molti sono venuti a mancare ed alcuni, per vari motivi, non sono potuti intervenire. Tuttavia, i presenti hanno piacevolmente ricordato tutti, insegnanti compresi, tra risate e qualche nota di malinconia.

Nell’ordine, da sinistra a destra: Salvatore Melilli, Vincenzo Rizzone, Mario Scapellato, Ignazio Abbate, Corrado Caruso, Angelo Di Martino.

