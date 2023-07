Roy Paci fa ballare tutta Modica nell’ambito di “InTeatroAperto”

È stata una grande festa con colori e sonorità uniche il concerto di Roy Paci e degli Ottoni Animati, che sabato sera hanno fatto ballare il pubblico di Piazza Matteotti portando una ventata di energia e un ritmo incalzante “made in Sicily”. È stato il primo degli eventi speciali di “InTeatroAperto” la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi, organizzatrice insieme al Comune di Modica e con il patrocinio dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo. Ad accrescere in maniera esponenziale l’atmosfera di festa nel cuore del centro storico è stata la partecipazione, in apertura e chiusura, delle due bande cittadine, la banda musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli” e la Civica Filarmonica di Modica, rispettivamente dirette dai maestri Corrado Civello e Sergio Battaglia. Un progetto musicale originale, quello portato a Modica da Roy Paci, in collaborazione gli Ottoni Animati, la marching band itinerante trapanese, un mix spontaneo ed esplosivo nato nel 2008 come risultato di una ricerca tra i suoni tipici della musica popolare siciliana e il folk internazionale. I musicisti hanno fatto scatenare il pubblico con una ventata di sicilianità unita ai ritmi balkanici, arabici, indie e reggae. E conclusione con una piazza festosa con alcuni dei successi dell’artista siciliano.

La serata è stata anche l’occasione per festeggiare i 70 anni di Bibite Polara, la storica azienda delle bevande dall’effervescente gusto siciliano nata a Modica nel 1953 e partner dell’evento, con la proiezione in anteprima assoluta dello short film che omaggia la “Vita di Sicilia”, un viaggio tra immagini e animazione, nei luoghi più suggestivi del Sud Est siciliano, con la regia di Giovanni Caccamo e le illustrazioni di Rosa Cerruto. Una breve cerimonia che ha visto sul palco il sindaco Maria Monisteri, Giorgio Rizza e Tonino Cannata, rispettivamente vicepresidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, e ancora il signor Carmelo Polara, che guida l’azienda insieme alla terza generazione, e lo stesso Roy Paci che ha ricevuto in dono la celebrativa stampa speciale. Il concerto di sabato è stato solo uno degli eventi di punta di “InTeatroAperto” con grandi artisti. C’è infatti grande attesa per i concerti all’auditorium “Nannino Ragusa” a Marina di Modica di due icone della musica: Stefano Bollani il 4 agosto e Mario Biondi l’11 agosto. Inoltre, la stagione prevede un cartellone fitto di appuntamenti: dalla rassegna di spettacoli teatrali con compagnie locali in scena nell’anfiteatro di “San Giuseppe U Timpuni” e altre le iniziative collaterali in giro per la città come il festival letterario “Scenari”, promosso dalla libreria Mondadori di Modica in sinergia con la Fondazione Teatro Garibaldi. Spazio anche per l’arte con la straordinaria mostra “Cronache” del fotografo di fama internazionale Alex Majoli.

