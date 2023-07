Medicinali scaduti in contenitori strapieni. Riceviamo

Un giorno trovandomi a passare da questa zona di Modica, ho notato un contenitore per medicinali scaduti strapieno davanti a una farmacia. Tutto attorno dei sacchetti anch’essi pieni con altri medicinali, creando pericolo (si immagini se qualche ragazzino o persona adulta si impossessasse di qualche medicinale dannoso per la sua salute). Questa è l’inciviltà che abbiamo noi cittadini quando depositiamo questi sacchetti al fuori del contenitore. A mio avviso anche il farmacista è responsabile e dovrebbe richiamare il personale addetto allo svuotamento dei contenitori quando sono pieni. Questo scenario non so da quando esiste e se è da molto tempo. Il sottoscritto quando vede queste anomalie, direttamente si reca a segnalarla al comando dei carabinieri, i quali prima si rendono conto personalmente, subito dopo fanno intervenire coloro che sono autorizzati a fare codesto lavoro.

Con osservanza Giovanni Amore

