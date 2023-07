Incendio stamattina sulla piattaforma petrolifera al largo di Pozzallo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno utilizzato l’elicottero Aw139 “V 145” in servizio al Reparto Volo di Catania per potere raggiungere la struttura in fiamme. Non ci sarebbero feriti. Da accertare le cause dell’incendio e da valutare l’entità dei danni e la piena operatività della piattaforma petrolifera.

