Calcio. Il Santa Croce si fa bello per il via alla preparazione

Sono giorni frenetici quelli vissuti dagli addetti ai lavori del Santa Croce calcio. A una settimana dall’inizio della preparazione atletica c’è ancora qualche tassello da inserire, ma il gruppo con cui mister Galfano comincerà a lavorare sarà numeroso e quasi al completo. Naturalmente il personaggio che in questo momento è impegnato a trecentosessanta gradi, è certamente il dg Nunzio Calogero che dopo aver completato lo staff tecnico, insieme a mister Galfano si accinge a formare la nuova squadra che fra poco di sette giorni inizierà la stagione agonistica.

“Stiamo lavorando con gli step giusti. – commenta il dg Nunzio Calogero – La società ha dapprima lavorato per trovare una buona solidità atta a dimostrare serietà e forza per poter soddisfare gli impegni professionali. Poi, ha iniziato a scegliere le maestranze sportive in grado di comporre i vari meccanismi della squadra e con piacere sono stato scelto per questo compito. La mia prima priorità è stata la scelta dell’allenatore e penso che su questo fronte abbiamo fatto la migliore scelta. Mister Galfano non ha bisogno di nessun commento giacché parla il suo vissuto, ma, aveva bisogno di un gruppo di lavoro e abbiamo scelto una soluzione locale con Giovanni Garofalo. Successivamente è arrivato anche Francesco Mincella che nel recente passato ha svolto il ruolo di primo collaboratore di Galfano alla Cittanovese e per completare lo staff tecnico abbiamo tesserato il nuovo preparatore dei portieri Enzo Salonia che ha già lavorato in questo ruolo con Rosolini, Virtus Ispica, Comiso, Scicli e Pozzallo.

Per quanto riguarda la squadra, devo dire che siamo a buon punto visto visto che l’ossatura della squadra è del tutto delineata. Spero di poter ufficializzare qualche giocatore in questi giorni, perché se non lo abbiamo fatto è stato solo per una questione di serietà. La nuova riforma dello sport, infatti, impone una disciplinare diversa da quella degli scorsi anni. Vogliamo fare le cose per bene e soprattutto, essere seri fin dall’inizio nell’onorare i contratti. Per questo motivo, stiamo studiando con i nostri consulenti i moduli di tesseramento per poter soddisfare le nostre esigenze e quelle degli atleti che indosseranno la maglia del Santa Croce. Di sicuro prima dell’inizio della preparazione qualche notizia in più la daremo, bisogna oramai attendere qualche giorno. Invece ci tengo a sottolineare la buona riuscita dello stage che abbiamo organizzato la scorsa settimana, dove ho visto delle buone individualità. Sono arrivati ragazzi da mezza Sicilia e mister Galfano è rimasto molto soddisfatto. Sicuramente qualche elemento lo vedremo nella rosa del prossimo Santa Croce che ricordo muoverà i primi passi lunedì 31 luglio presso lo stadio Kennedy”.

