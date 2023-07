Il servizio civile universale a Confcooperative Ragusa

Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita all’educazione e alla pace tra i popoli attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Anche quest’anno la sede territoriale di Ragusa di Confcooperative, attraverso le attività della rete nazionale e regionale, ha attivato una serie di progetti. Quelli più importanti e attualmente in corso sono “Costruisci il tuo futuro”, “Il nostro ambiente bene comune” e un altro percorso riguardante la legalità che vede operare complessivamente in sede quattro giovani, con il sostegno di Giusy Cavallo, operatore locale di progetto per conto di Confcooperative. In provincia, invece, sono una decina le cooperative associate a essere state coinvolte, circostanza che ha comportato l’utilizzo complessivo di una quindicina di giovani. Alessia, che opera nella sede locale di Confcooperative, dichiara: “Ho scelto il progetto di Servizio civile sulla legalità e i beni confiscati alla criminalità organizzata perché ritengo che questa sia una materia che merita particolare attenzione. Penso che si tratti dell’occasione giusta per poter sensibilizzare la comunità su un tema che, spesso, viene messo da parte e anche dimenticato. Auspico di poter mettere in pratica le mie conoscenze e, al tempo stesso, di apprendere il più possibile”. Il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, chiosa: “Stiamo parlando di una importante occasione di formazione e di crescita professionale per i nostri giovani su cui dobbiamo sempre puntare come risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico della nostra terra. Da questo punto di vista, l’impegno deve essere massimo per creare le condizioni che permettano loro di continuare a mettere in campo la loro preparazione sul nostro territorio, provando a evitare fughe di cervelli fuori provincia e fuori regione. E’ anche questo uno degli scopi di tali progetti di ampio respiro che, in prospettiva, possono garantire una occupazione per il futuro in un momento storico molto particolare in cui l’economia zonale è attanagliata da una depressione non facile da recuperare”.

