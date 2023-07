Modica, automobilista aggredisce operatore zone blu

Spiacevole episodio venerdì pomeriggio in Corso Umberto a Modica. Un’auto con targa belga si è fermata nei pressi di un ausiliario della sosta alle dipendenze della società che gestisce le zone blu in città, dalla quale è sceso un uomo (sicuramente un italiano in vacanza a Modica dal Belgio) che si è diretto verso l’operatore e lo ha aggredito fisicamente e poi gli ha strappato “in faccia” una multa che aveva preso poco prima in Via Sacro Cuore (da altro ausiliario, tra l’altro). Considerato che, nel frattempo, era accorsi alcuni cittadini a difesa dell’operatore, l’avventore è risalito in auto e si è precipitosamente allontanato. A questo punto, si ipotizza che la vittima, in possesso del numero di targa del veicolo, proceda alla querela di parte. La gente presente è rimasta notevolmente indignata.

