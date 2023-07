Sampieri, Presentata la quinta edizione della rassegna “Autori & Libri”

Undici eventi, grandi firme della letteratura e del giornalismo. Il solito comune denominatore ad “Autori & Libri, conversando a Sampieri” con gli editori minori e gli autori emergenti ai quali viene offerta una vetrina per illustrarsi.

La formula, dimostratasi assai fortunata in questi anni, è stata riproposta stamani al Pata Pata di Sampieri da Marco Sammito, direttore artistico della manifestazione e dal testimonial di grande prestigio, come una delle prime firme del quotidiano La Repubblica, Maurizio Crosetti nella conferenza stampa di presentazione del cartellone.

Si comincia domenica 23 luglio e il sipario sulla rassegna calerà giovedì 31 agosto.

L’inizio delle presentazioni, come al solito alle 19 e sarà possibile acquistare i libri e potere beneficiare del firma copie.

Note di profilo singoli autori

Carmelo Sardo, siciliano di Agrigento e vive a Roma

Giornalista (capo redattore TG5) e scrittore. Ha esordito nella narrativa con Vento di tramontana (Mondadori, 2010). Malerba (Mondadori, 2014), scritto insieme al detenuto ergastolano Giuseppe Grassonelli, ha vinto il prestigioso premio Leonardo Sciascia ed è stato pubblicato in Francia, Germania, Spagna e Giappone. Dal libro è stato tratto il docufilm Ero Malerba che presto diventerà un film. Altre sue pubblicazioni: ”Cani senza padrone”(2020) e “Per una madre” (2016).

Gaetano Savatteri, nato a Milano, cresciuto in Sicilia e vive a Roma

Giornalista (Capo Redattore TG5) e scrittore, apprezzato dal grande pubblico. Savatteri è autore di vari romanzi, il primo La congiura dei loquaci nel 2000. Dai suoi romanzi e racconti aventi per protagonista il giornalista e investigatore Saverio Lamanna, è stata tratta la serie televisiva italiana Màkari – con punte di 7 milioni di telespettatori- diretta da Michele Soavi e interpretato da Claudio Gioè. Nel 2003 ha ricevuto il Premio Recalmare

Francesco Pira, siciliano di San Cataldo (CL)

Francesco Pira è professore associato di sociologia, Delegato del Rettore alla Comunicazione e Direttore del Master in Esperto della Comunicazione Digitale dell’Università di Messina. Autore di oltre 70 numerose pubblicazioni scientifiche e saggi, si è sempre occupato di comunicazione sociale. Tiene una rubrica settimanale sul quotidiano “La Sicilia”. Assegnato il I° Premio “Pace e Spiritualità 2023” per un articolo contro la Guerra.

Carmela Mento, siciliana di Messina

Professore Associato di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Messina e Dirigente Psicologo presso l’Unità complessa di Psichiatria del Policlinico Universitario di Messina, dove svolge la sua attività assistenziale di psicodiagnosi clinica, consulenza ospedaliera e supervisione di gruppi clinici e di ricerca.

Stefania Campo, siciliana di Siracusa ma ragusana di adozione

Architetto, scrittrice e parlamentare regionale. Nel corso della sua vita ha conseguito due lauree: una in Architettura e l’altra al DAMS. Nel 2009 pubblica “I segreti della tavola di Montalbano”, ripercorrendo le abitudini alimentari del celebre commissario siciliano. Appassionata di arte ed in particolare di pittura. Nel 2022 pubblica “Salvatore Quasimodo e la sua Sicilia”

Tea Ranno, siciliana di Melilli ma vive a Roma

Dal 1995 vive a Roma. Laureata in giurisprudenza si occupa di diritto e letteratura. Ha esordito con Cenere, uscito per e/o nel 2006, finalista ai premi Calvino e Berto e vincitore del premio Chianti. Successivamente ha pubblicato i romanzi : La sposa vermiglia (Mondadori, 2012), vincitore del premioRea,ViolaFòscari (Mondadori,2014), Sentimi (Frassinelli,2018), L’amurusanza (Mondadori,2019) e Terramarina (Mondadori, 2020), che ha vinto il premio Città di Erice.

Gianni Stornello, siciliano di Ispica

Giornalista e scrittore. Si occupa di politica.

Stornello è al suo terzo romanzo. Il primo, “La libertà sbagliata” Ibiskos editrice (2005), il secondo, “Il Figlio della Ruota” editore Prova D’Autore (2010).

Cristina Cassar Scalia, siciliana di Noto

L’autrice che vede protagonista il vice questore Vanina Guarrasi è ormai lanciatissima per diventare la nuova signora del noir italiano. Oftalmologo di professione, il suo esordio come scrittrice di successo con il romanzo La seconda estate. Nel 2018 con Sabbia nera ha virato al giallo introducendo il personaggio del vicequestore Vanina Guarrasi della squadra mobile di Catania le cui gesta si sono rivelate un successo letterario nei romanzi successivi: “La logica della lampara” (2019), “La Salita dei Saponari” (2020), “L’uomo del porto” (2021) e “Il talento del cappellano” (2021). Il prossimo anno, su canale 5 in onda quattro episodi della serie per la produzione di Palomar.

Evelina Barone, siciliana di Ispica

Laurea in Filosofia ha pubblicato articoli inerenti l’umano, l’etica e la letteratura. Ha scritto una “Biografia minima di Luigi Capuana ai tempi di Spaccaforno”, inclusa nella riedizione del romanzo “Profumo” di Capuana, e “La fiaba, il mito e il cammino dell’uomo: il romanzo fiabesco “Re Bracalone” di Capuana. Ha pubblicato “La maga Saraghina. Storie di astri, piante e parole che curano” con le illustrazioni di Rosa Cerruto.. I suoi racconti escono periodicamente su La Sicilia

Peppe Raffa, siciliano di Vittoria

Pedagogista, coordinatore dell’ambulatorio antibullismi dell’ASP di Ragusa, giornalista e scrittore. Cura una rubrica settimanale sul quotidiano “La Sicilia”. Sue opere: “Belli Senz’anima”; “Bullo da morire”; “La quinta rivoluzione”.

Maurizio Crosetti, torinese ma ormai siciliano d’adozione

Firma prestigiosa de La Repubblica, per il quotidiano si occupa di cronaca e di sport (calcio e ciclismo). Appartiene all’esclusiva nicchia dei cronisti sportivi ammalati di letteratura e buona scrittura che trova gli epigoni nella prosa di Gianni Brera a scendere.

Ha pubblicato anche svariati libri, principalmente riguardanti lo sport e la raccolta I Sogni di Friz, contenente favole per bambini.

Roberto Alajmo, siciliano di Palermo

Giornalista RAI e scrittore. Suoi racconti sono stati pubblicati nelle antologie. Tra i suoi racconti: L’Estate del ’78, Repertorio dei Pazzi di Palermo, Io non ci volevo venire e la Strategia dell’oppossum

Ricco e prestigioso il palmares dei premi letterari. Il suo romanzo È stato il figlio ha avuto una trasposizione, nel 2012, in un omonimo film per la regia di Daniele Ciprì, con Toni Servillo come interprete protagonista.

Paolo Di Stefano, siciliano di Avola ma vive a Milano

Giornalista, columnist e già responsabile della pagina culturale del Corriere della Sera e scrittore. I suoi romanzi e racconti hanno conquistato premi letterari di grande prestigio quali il Premio Viareggio, il Bagutta, il Campiello, il Comisso, il Vittorini, il Flaiano, il Grinzane Cavour, il Premio Pisa. Tra i romanzi più famosi: Baci da non ripetere, Giallo d’Avola, I pesci devono nuotare, Con il nome di Nino Motta ha pubblicato, La Parrucchiera di Pizzuta e Ragazze troppo curiose.

