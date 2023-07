Il talentuoso difensore under Patanè resta con il Ragusa Calcio

Torna a puntellare la difesa del Ragusa un giocatore under già visto all’opera in azzurro e che ha ben impressionato per la stazza oltre che per i suoi movimenti inappuntabili. Stiamo parlando del difensore Carmelo Patanè, classe 2004, 187 centimetri, originario di Catania, che si era ben calato nei meccanismi della retroguardia iblea, durante la scorsa stagione, e che poi ha dovuto allentare la presa a causa di un infortunio. “Sono molto contento di essere rimasto a Ragusa – sottolinea Patanè – qui mi sono trovato bene e avere la possibilità di proseguire in questo stesso contesto per me è molto stimolante. Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia e non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione per potere dimostrare sino in fondo il mio valore, cosa che non ho avuto modo di fare a causa del problema fisico che mi ha frenato. Quella del Ragusa è una bella piazza, già lo so, e auspico che i tifosi possano starci accanto in misura maggiore rispetto a quanto accaduto durante la scorsa stagione. Certo, molto dipenderà da noi e dai risultati che saremo in grado di ottenere. Ma ritengo che si stia cominciando nella maniera migliore e questo non può che aiutarci. Felice, insomma, di essere rimasto qui”.

Intanto, l’Asd Ragusa calcio 1949 dà il via al raduno precampionato in vista della stagione 2023-2024 che, per i colori azzurri, si annuncia molto stimolante. Lo staff tecnico, guidato da mister Giovanni Ignoffo, e i dirigenti della società si ritroveranno lunedì 24 luglio alle 17 allo stadio del rugby di via Forlanini per programmare e avviare la preparazione atletica in vista di un campionato che si prefigura alquanto impegnativo. La società coglie l’occasione per augurare buon lavoro a tutti i giocatori, nuovi e riconfermati, che costituiranno la rosa azzurra

