Modica e l’albero pericoloso. Riceviamo

Salve,

Il mio nome è Agostino Cassone e vi scrivo da Modica (RG).

In questi giorni ho appreso che in una cittadina si è spezzato un grosso ramo da un albero ed ha causato qualche ferito.

Da mesi cerco di denunciare la stessa cosa che potrebbe accadere da un momento all’altro qui a Modica.

Nella via principale della mia città c’è un grandissimo albero, un ficus, ed un ramo grossissimo viene sostenuto da fasce agganciate con altri rami dello stesso ramo.

La cosa non mi interessa più di tanto se non per il fatto che questo ramo sovrasta un parco giochi frequentato durante la giornata da bambini.

Ho cercato di denunciare la cosa alle forze dell’ordine, ma la cosa non interessa nessuno e giocano tutti allo scarica barile.

Si deve aspettare che succeda l’inevitabile perché il ramo dell’albero non si può abbattere.

Vi chiedo di intervenire.

Salva