Samuele Cannizzaro si è dimesso da Amministratore Unico di Radio RTM

Lascia la carica di Amministratore Unico di RTM srl, il dottor Samuele Cannizzaro. La decisione di dimettersi è stata determinata dalla sua nomina ad assessore comunale all’Ecologia di Modica. La società, a questo punto, ha deciso di esternalizzare le diverse cariche gestionali che seguono quella del direttore responsabile di testata, incarico già passato, dopo 36 anni, da Domenico Pisana a Giorgio Caruso. Nuovo amministrare unico è stata nominata la signora Roberta Cicero, a cui tutto lo staff di Rtm augura buon lavoro. Al dottore Samuele Cannizzaro auguriamo tutti traguardi importanti nella nuova carica istituzionale, sperando un giorno di ritrovarlo tra di noi. Nelle prossime settimane sarà nominato anche il nuovo direttore artistico.

Samuele Cannizzaro ha comunicato le sue dimissioni con un sentito post sui social.

Gentili colleghi,

“È con profonda emozione e sincera gratitudine che scrivo questa lettera per annunciare le mie dimissioni da Amministratore Unico di Radio RTM. È stato un periodo straordinario, ricco di esperienze indimenticabili e incontri con persone meravigliose, che rimarranno per sempre nel mio cuore. Durante questi anni, ho avuto la possibilità di crescere personalmente e di comprendere appieno l’importanza della radio e del giornalismo, nonché la grande responsabilità che comporta guidare un’azienda.

È con grande dispiacere che devo comunicarvi la mia decisione di dimettermi. Il motivo principale è il mio nuovo ruolo di assessore, che richiede un impegno a tempo pieno e mi impedisce di dedicare il necessario a Radio RTM. Ritengo anche che sia giusto evitare di continuare a occupare un ruolo all’interno di un canale di informazione, considerato il mio incarico politico.

Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare ognuno di voi per il contributo fondamentale che avete dato al successo di questa emittente. Siete una squadra eccezionale, il vostro impegno e la vostra passione hanno reso Radio RTM un punto di riferimento nel territorio da quasi 50 anni.

Auguro il meglio al nuovo Amministratore Unico che prenderà il mio posto. Sono certo che, con la vostra dedizione e competenza, continuerete a far crescere questa emittente in modo straordinario. Lascio Radio RTM nelle mani di chi sarà in grado di portarla verso nuovi traguardi e di consolidarne la presenza sul territorio.

Ancora una volta, vi ringrazio di cuore per tutto ciò che avete fatto e per il prezioso supporto che mi avete dato durante il mio mandato. Sono fiero di aver fatto parte di questa meravigliosa famiglia radiofonica e vi sarò sempre grato per l’esperienza unica che mi avete regalato.”

Con affetto e stima,

Samuele

