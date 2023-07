Tornano sul litorale di Santa Croce le boe di segnalazione

Cime galleggianti con boe visibili per delimitare lo specchio d’acqua

antistante la spiaggia di “Montalbano” a Punta Secca, da sempre zona

di frequenti situazioni di pericolo. Per il secondo anno consecutivo

sono state posizionate su iniziativa dell’Amministrazione comunale e

resteranno attive per tutta la stagione estiva. “Sempre nell’ambito

della sicurezza a mare – anticipa il sindaco Peppe Dimartino – nei

prossimi giorni saranno attivate tre postazioni tra Casuzze e Punta

Secca, che avranno il compito di informare i bagnanti sui possibili

pericoli, anche in base alle condizioni del mare che giornalmente si

verificheranno, e sulle norme da rispettare in spiaggia. Vogliamo

spiagge sicure dove famiglie, bambini e anziani possano trascorrere il

periodo estivo in tutta sicurezza. Ma l’appello, in questo senso, è

quello di non sottovalutare mai il mare, specie nei giorni di vento e

corrente. Anche i nuotatori più esperti, in determinate condizioni,

possono avere infatti grossissime difficoltà”.

Salva