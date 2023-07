Ragusa calcio. Ingaggiato il forte trequartista Sergio Garufi

Grandissimo colpo di mercato per il Ragusa calcio. Sergio Garufi vestirà la maglia delle aquile azzurre. Il fortissimo trequartista ha detto sì al progetto del sodalizio ibleo ed è pronto ad entusiasmare con le sue giocate. Garufi, 27 anni, originario di Giarre, 178 centimetri di altezza, arriva dal Flaminia Civita Castellana in Serie D dove, nella scorsa stagione, ha dato vita a un record molto interessante. Ha giocato 36 gare ufficiali, 34 in campionato e due in Coppa, senza mai essere sostituito neppure una volta. La carriera, inoltre, parla per Garufi e lo qualifica come una pedina di grandissimo spessore. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Catania, vanta 7 presenze in B con la maglia etnea nella stagione 2014-2015. Poi, ha giocato con il Santangelo, con il Feralpisalà, con il Catanzaro, con la Lupa Roma, con la Reggina e con il Matera sempre in Serie C. Quindi, due stagioni con il Latina in D e le ultime due con il Flaminia Civita. “Perché a Ragusa? – chiarisce Garufi – diciamo che sono rimasto piacevolmente colpito dalla volontà espressa dalla società quanto dallo staff tecnico di farmi partecipe del loro progetto. Un progetto che vuole vedere la squadra azzurra tra i protagonisti, pur restando con i piedi per terra. Cosa dico ai tifosi? Che con le mie prestazioni singole e con quelle del gruppo, ci impegneremo a creare, attraverso i risultati, quell’entusiasmo giusto in modo tale da poterli coinvolgere e farli venire ancora più numerosi allo stadio con l’obiettivo di creare all’Aldo Campo quel fortino che ci consenta di far sì che, quando si gioca tra le mura amiche, non ce ne sia per nessuno. Sono pronto a fare sino in fondo la mia parte. E ritengo ci siano tutte le condizioni affinché ciò accada”.

