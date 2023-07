Modica. Potenziato lo spazzamento e lo svuotamento cestini portarifiuti

Potenziato in modo importante il servizio di pulizia nei luoghi di passeggio soprattutto nei luoghi del litorale. Servizi che renderanno più pulita la città e le sue frazioni tanto da potere rappresentare una gradevole cartolina per i visitatori e per gli stessi cittadini.

“Ci sono più uomini e mezzi, nelle nostre spiagge Bandiera blu – spiega il sindaco Maria Monisteri – proprio per rendere il litorale accogliente e bello. Auspichiamo una collaborazione da parte della gente perchè il nostro territorio abbia rispetto. La pulizia è elemento essenziale per dare lustro ai posti bellissimi della Città“.

Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia: “Oltre ad assolvere ogni giorno al servizio, sono aumentate le unità al lavoro sia per lo spazzamento che per lo svuotamento costante dei cestini portarifiuti. L’invito ai Cittadini, al Residenti nelle frazioni balneari e nel resto del nostro territorio, ai Turisti ed ai Visitatori che affollano i nostri posti, è quello di collaborare, ognuno per proprio conto, per mantenere Modica pulita. Noi, per quanto ci concerne, non stiamo lesinando energie organizzative e umane

