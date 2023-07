Premio Ragusani nel Mondo. Conosciamo altri premiati

Ancora una storia molto particolare per la 28^ edizione del Premio Ragusani nel Mondo in programma il prossimo 29 luglio puntuali alle 20 in Piazza Libertà a Ragusa. E’ la storia di Giovanni Criscione (foto), ragusano, simpaticamente divenuto l’uomo del cerimoniale perfetto. Dopo aver conseguito un master in studi diplomatici e un diploma di esperto in cerimoniale e protocollo nazionale e internazionale, ha infatti sviluppato un brillante percorso professionale con esperienze in Italia e all’estero. L’attività nelle pubbliche relazioni e nel cerimoniale l’ha portato ad operare per il Ministero degli Esteri Italiano, per i Giochi Olimpici Invernali di Torino, per l’Expo di Milano 2015 e per l’Expo di Dubai 2020. Dopo l’Expo rimane a Dubai, dove costituisce una società di consulenza internazionale ed entra a far parte, come responsabile del cerimoniale, di un organismo sulla sostenibilità ambientale presieduto da un membro della Casa Reale di Abu Dhabi. A lui si deve il rapporto che il Premio Ragusani nel Mondo ha creato con l’attrice hollywoodiana Susan Sarandon. A New York, operando presso la rappresentanza permanente d’Italia all’Onu, ha infatti avuto modo di conoscere la famosa attrice dopo aver ascoltato in televisione che suo nonno si chiamasse Criscione. E con quasi testardaggine si è messo alla ricerca della casa dell’attrice, suonando al campanello e incontrando i collaboratori. Il giorno dopo la Sarandon, con grande sorpresa, lo chiamò per incontrarlo. Entrambi sentirono subito di avere qualcosa in comune e scavando scoprirono le comuni origini familiari. “Quando ci incontrammo per la prima volta – racconta Giovanni Criscione – fu per entrambi un’emozione straordinaria, io dico scherzosamente che è stato un po’ il richiamo del sangue. La Sarandon è stata fin da subito accogliente e gentilissima. Ha accettato di essere poi premiata, nel 2006, sul palco dei Ragusani nel Mondo avendo appunto riscoperto le origini ragusane del nonno”. E l’attrice, saputo che quest’anno ad essere premiato è proprio Giovanni Criscione, ha deciso di esserci anche lei divenendo nei fatti l’ospite d’onore della manifestazione che sarà visibile in diretta streaming sui canali social e sul canale 14 del digitale terrestre di Video Regione.

