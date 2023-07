200 mila euro per i lavori nella Chiesa di S.Giorgio a Modica

Per la messa in sicurezza degli stucchi delle volte della navata centrale, dei transetti e dell’abside del Duomo di San Giorgio di Modica, tramite l’emendamento dell’Onorevole Abbate sono stanziati 200 mila euro che saranno trasferiti all’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana.L’intervento prevede la realizzazione di lavori di messa in sicurezza degli stucchi presenti nella volta della navata centrale, della crociera, dell’abside e della cappella dove è custodito il simulacro di San Giorgio attualmente pericolante e quindi inidoneo a custodirlo. I lavori, con interventi di urgenza, consisteranno nel consolidamento e messa in sicurezza di tutte le parti ammalorate e in procinto di crollo. A proporre l’articolo per lo stanziamento delle risorse questi interventi è stato l’Onorevole Ignazio Abbate, che già lo scorso mese di maggio aveva accompagnato il Direttore Generale dei Beni Culturali in Sicilia, l’Ing. Mario La Rocca, ed il Sovrintendente ai Beni Culturali di Ragusa, Dott. Antonino De Marco, in uno speciale “tour guidato” attraverso alcuni dei monumenti più importanti e conosciuti di Modica. “Proprio in quell’occasione – dichiara il parlamentare della DC – il dott. La Rocca aveva potuto constatare in prima persona l’urgenza dei lavori nella Chiesa di S.Giorgio. Lo ringrazio quindi pubblicamente per la sensibilità mostrata e la celerità dello stanziamento che ci permetterà di restituire alla piena fruizione una delle perle più importanti del barocco siciliano”.

