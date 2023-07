Modica. Chiuso Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”

Si è concluso il Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Modica.

Il campo, avuto luogo presso la Zona Artigianale di Modica svolto dall’11 al 16 luglio 2023, ha visto coinvolti 25 tra ragazze e ragazzi tra i 14 e i 16 anni.

Fra le diverse le attività che hanno coinvolto i giovani partecipanti riscontriamo:

– dalla sistemazione nelle proprie tende, ai giochi tenuti dai volontari;

– le lezioni tenute dai Nopi del DRPC di Ragusa – geom. Giovanni Zacco e arch. Rina Brugaletta;

– le dimostrazioni e il primo soccorso, tenuto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ragusa;

– i dettami della sicurezza stradale e il rispetto per le Istituzioni: tenuta dal comandante della Polizia Locale. di Modica, Rosario Cannizzaro;

– la sostenibilità ambientale e l’educazione civica, spiegate dal DEC del Comune e consulente ambientale Dario Modica e dalla funzionaria del servizio ecologia della città, dott.ssa Di Rosa;

– la “gita” all’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia di Catania, passeggiata formativa sui piani dell’Etna con spiegazione sul Vulcano e su un cratere inattivo;

– la visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Modica, lezione sugli incendi con l’aiuto dei Capo-Reparto Cappello e Di Martino, dall’ispettore antincendio Cascone. Oltre alla parte teorica, successivamente si sono tenuti dei giochi formativi con i Vigili del Fuoco;

– la passeggiata presso il Parco di Mangiagesso, insieme al Corpo Forestale che ha illustrato le maniere giuste per contrastare gli incendi grazie all’utilizzo di un drone e la prova con i moduli antincendio;

– le Radiocomunicazioni in emergenza, tenute dall’Ari Ragusa. In quest’occasione i ragazzi hanno provato ad utilizzare una radio, simulando uno scenario di emergenza;

– le unità cinofile, che dopo un momento di formazione, sono passati alla pratica con la ricerca disperso tra le macerie.

– la lezione sui vulcani di Stromboli e Vulcano, tenuta dai colleghi dell’Are di Lipari.

Da questa esperienza é stato possibile ottenere un riscontro positivo da parte dei genitori e soprattutto dai ragazzi, che alla conclusione del campo hanno richiesto come iscriversi al G.C.V.P.C.

Il coordinatore del gruppo e i volontari tutti, ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del campo:

in particolare l’instancabile Gruppo Alfa Regione Sicilia, per aver messo a disposizione la cucina da campo per tutti i giorni di attività.

