Confimprese Ragusa. Incontro proficuo con l’assessore Massari

Turismo, commercio e sicurezza urbana. Temi che sono stati sviscerati da una delegazione di Confimprese iblea che ha voluto incontrare l’assessore allo sviluppo economico, Giorgio Massari. Un confronto proficuo sulle criticità del centro storico e sulle mille problematiche legate al commercio e al turismo a Ragusa.

L’appuntamento è stato il primo di una serie di incontri che saranno programmati, periodicamente, per verificare la situazione, raccogliere le istanze e monitorare le migliorie sulla base delle segnalazioni effettuate alla nuova amministrazione. ‘La sicurezza e’ una delle priorità-commenta Peppe Occhipinti, presidente territoriale di Confimprese iblea -abbiamo chiesto una maggiore attenzione nella parte finale di via Roma, lato Rotonda. Tra la richieste degli operatori una rivisitazione della Tosap con una riduzione e la diversificazione delle nuove aperture specie nei due centri storici. Sul turismo occorre una maggiore sinergia tra tutti gli attori in campo. Gli operatori lamentano la carenza di segnaletica turistica e un programma di eventi, specie nel centro storico, assolutamente carente. Particolare attenzione va data anche alla tutela del centro storico – conclude Occhipinti – uno degli strumenti più efficaci, a tale proposito, può essere rappresentato dalla realizzazione di un nuovo piano di marketing urbano che indichi le azioni prioritarie da seguire per rendere ancora più attrattiva l’offerta turistica”.

Sulla ZTL a Ragusa Ibla si registrano ancora criticità. “Lo abbiamo ribadito iall’assessore Massari alla presenza di una delegazione di operatori di Ragusa Ibla -commenta Pippo Occhipinti, presidente provinciale di Confimprese Iblea-senza un’adeguato piano parcheggi la situazione a Ibla è fuori controllo. Alcune scelte andavano condivise. Il nostro obiettivo, adesso, è di avere un’interlocuzione costante con l’amministrazione per risolvere, insieme, alcune criticità”.

