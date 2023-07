Ragusani nel mondo, ecco i premiati

Sono tante e diverse le storie che ogni anno il premio “Ragusani nel mondo” racconta sul palco di piazza Libertà a Ragusa. Accadrà anche per questa 28esima edizione, il prossimo 29 luglio puntuali alle ore 20 quando inizierà la cerimonia di premiazione che quest’anno vedrà anche uno straordinario ospite d’onore, l’attrice Susan Sarandon, anche lei “ragusana nel mondo”. Tra le otto storie che il premio curato dall’associazione “Ragusani nel mondo” e diretto da Sebastiano D’Angelo proporrà quest’anno, c’è la bellissima storia di successo di Veronica Diquattro (foto), una delle top manager italiane. Di origini ragusane, laureata a Bologna in Economia e con un master in International Management alla Bocconi, lavora in Dazn sin dai suoi esordi, guidandone la crescita in Italia, Spagna e centro Europa. Dal settembre 2022 è stata scelta per ricoprire la posizione di Ceo Global Markets, svolgendo un ruolo strategico nello sviluppo dell’offerta globale dell’azienda e nella creazione del catalogo sportivo per tutto il fanbase internazionale.

In precedenza la Diquattro ha guidato, per Spotify, la strategia e la crescita del brand in 16 nazioni e ha lavorato, per Google, al lancio di Android Market e Google Play. Autrice di numerose pubblicazioni nel settore dei contenuti digitali e per l’empowerment dell’imprenditoria femminile, nel 2020 è stata riconosciuta come migliore manager sotto i 40 anni e nel 2019 come una delle 50 donne più influenti in Italia nel campo della tecnologia e dell’innovazione. Salirà sul palco nel corso dell’attesa serata che sarà condotta dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri e che vedrà anche momenti di intrattenimento e alcune sorprese. L’intera serata sarà fruibile sui canali social in diretta streaming in tutto il mondo e in diretta sul canale 14 del digitale terrestre su VideoRegione. Tra gli appuntamenti collaterali va ricordato il concerto dell’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania in programma il giorno prima, il 28 luglio alle 20,30, in piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi.

