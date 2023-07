La poetessa malese Rokiah Hashim… di Domenico Pisana

L’attività della poetessa malese Rokiah Hashim è sempre viva e diffusa a livello internazionale. Tradotta in 17 lingue (croato, uzbeko, arabo, spagnolo, francese, giapponese, mongolo, italiano, macedone, tedesco, albanese, ecc.) è una donna molto attiva sul versante dei diritti umani e dell’ ambiente, dell pace e contro la guerra, ed è solidale con le cause della Palestina, del Kashmir, dell’Ucraina, della Siria e di molte zone di conflitto. Dopo una laurea in Teatro e Drammaturgia presso l’Università di Scienze della Malesia, ha proseguito gli studi all’Università di Sydney, conseguendo il Diploma post-laurea in Traduzione presso l’Istituto di Traduzioni e Libri della Malesia.

È anche membro del Congresso mondiale dei poeti (WCP), dell’Unione degli artisti bosniaci (UBU), della Kultura Snova di Zagabria e della Perak Creative Association (Malesia).

Ha partecipato a festival di poesia e di cinema in tutto il mondo: Perù, Taiwan, Cecoslovacchia, Mongolia, Marocco, Tunisia, Turchia, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Croazia e Germania.

Lo spazio della poesia di Rokiak Hashim è il presente storico legato al suo habitat esistenziale e alle sollecitazioni della sua terra, letto con gli occhi di chi interpreta il suo tempo con la forza della ragione ; la poetessa narra e si narra pressata dai fatti e dalle impressioni più acute, e il tono dei sui versi approda sulla pagina ora con tono descrittivo, ora evocativo ora con un linguaggio che alterna a immagini liriche lemmi che ella trae dalla realtà di tutti i giorni, dalla quale prende fiato la sua ispirazione.

Ecco due poesie inedite, nella versione italiana e inglese, di Rokiak Hashim, dal titolo “Quando la neve” e “Spirito della lavanda Sri”, tradotte in italiano da Maria Miraglia.

1.Quando cade la neve

Su questo balcone della vita

Ogni volta che cadeva la neve

Ricordavo

Di te Lukman Hakim

Che urlavi felice

Nel mio stretto abbraccio

Nel nostro slittino rosso

Che scivolava veloce verso

I piedi della collina

A Glenshee

Figlio mio

Forse non ricordi

Una volta eri felice

Nelle braccia di tua madre

Ah! Vita…

(Pristina, Inverno 2020)

When snow falls

On this balcony of life

Everytime snow falls

I remembered

About you Lukman Hakim

Who screamed happily

In my tight hug

In our red toboggan

Fast going down

To the foot of the hill

In Glenshee

My son

Maybe you don’t remember

You were once happy

In your mum’s embracement

Ah! Life… (Pristina, Winter 2019)

2. Spirito della lavanda Sri

Lasciarti

E’ stato abbastanza difficile

Cancellare il tuo nome

Dal dizionario della vita

È estremamente

Estremamente

Estremamente difficile

Figlio mio,

Se non sarò più intorno

Mettimi a riposo

Sulla nostra terra

Vicino al luogo di riposo

del nonno e della nonna

Gesundbrunnen, Berlino

Inverno 2020

Spirit of sri lavender

Leaving you

Was hard enough

Erasing your name

From thesaurus of life

Is extremely

Extremely

Extremely difficult

My son,

If I am no longer around

Put me to rest

On our homeland

Near grandad and grandma’s resting place

Gesundbrunnen, Berlin Winter 2020

Traduzione: Maria Miraglia

Siti Ruqaiyah Hashim (real name Rokiah Hashim) from Malaysia is a prolifiilm critic, poet and translator. Started writing in 1987 in literature magazines and newspapers. She published a film critic book( 2015), a bi-lingual poetry book titled Catharsis/Katarsis (2015) and Spanish in 2016. Her bi-lingual anthology together with 12 others titled News From Strasbourg was published in 2017, her second bi-lingual World Peace Poem anthology titled Peace Be Upon You Davos was published in 2019 in Zagreb.

Her collection of poems were translated and published in Albanian by Ditet E Naimit 2019 titled Rerat E Sri Lavender. She published translations of Shaip Emerllahu’s poems In Bahasa Melayu and English titled Epal Tetovo/Apples of Tetovo in 2019 . In 2020 she translated Jeton Kelmendi’s Love in War Times into Malay Language and publish it in Malaysia. Her books Between Stolen Glances and Prayers For Aisha Lulu were published in 2020 in Zagreb by Kultura Snova. Her works also appeared in numerous international anthologies.

Her poems were translated into 16 languages. She attended poem festivals all over the world. She was an associate author with International magazines Diogen Pro Culture (USA), Poetrybay (USA),Greenwatch Bangladesh, IWABOGDANI (Brussels) Atunis Galaktike Poetry etc. She is currently an Arts Editor with Campus 247. WordPress.Com (Ghana).

Her poem won Best Poem in 2019 and she received award by IWABOGDANI (Brussels) and Yalta 10th Chekov Festival in 2019. International Forum of Creativity and Humanity (IFCH) Morocco awarded her Excellence in Recognition of Humanitarian and Cultural Fields and she was awarded Ideal Arab Leadership Woman. She was also appointed Ambassador of Humanity from Malaysia by IFCH.

