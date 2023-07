Mick Jagger acquista una villa a Portopalo di Capo Passero

“Talmente innamorato del posto che ha comprato casa a Portopalo di Capo Passero”. La notizia è diventata ufficiale in queste ore. Mick Jagger, frontman e leader dei Rolling Stones, 79 anni, ha acquistato una villa con vista mare, dopo aver visto personalmente diverse abitazioni prospicienti il meraviglioso mare del sud-est siciliano. Un amore, quello fra Portopalo e Mick Jagger, nato nel 2020, quando, su consiglio di molti amici in visita in Sicilia, ha voluto “toccare con mano” la bellezza dei luoghi turistici della provincia di Siracusa. Non solo. Prima del periodo pandemico, Jagger e la giovanissima compagna, Melanie Hamrik, 36 anni, cappellino con visiera in testa per non farsi riconoscere dai fans, hanno girato in lungo e largo il barocco del Ragusano (Modica, Ragusa Ibla, Scicli) per poi fare una capatina anche in quel di Noto e Siracusa, tutto documentato sulla pagina ufficiale Twitter dell’artista americano.

Basti pensare che il videoclip di “Easy Sleazy”, la canzone che Jagger canta col leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, in parte è stato girato in un casolare della provincia di Siracusa. Senza contare le volte in cui il cantante è stato immortalato nei vari ristoranti di Marzamemi, dove è stato visto mangiare pesce, piatto assai gradito dall’artista americano. “Top secret”, dicono i ben informati, sulla somma spesa per acquisire la villa in questione.

In passato, altri artisti del mondo rock si sono approcciati positivamente alla Sicilia. Basti pensare che Mick Hucknall, il “rosso” dei Simply Red, ha acquistato villa e terreno ai piedi dell’Etna, dove, per molti anni, ha prodotto un vino che ha chiamato “Il rosso”. Anche Jim Kerr, cantante dei Simple Minds, ha non solo residenza e villa a Taormina, ma anche un hotel di sua proprietà.

