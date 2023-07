Modica calcio e il ritorno del centrocampista Incatasciato

Le chiavi del centrocampo nelle mani di “uno di noi”. Il centrocampista Salvatore Incatasciato torna a casa. Si è conclusa nel migliore dei modi la trattativa tra il Modica Calcio ed il classe 1998 di Pozzallo ma nato calcisticamentei nella “cantera” rossoblu del Modica Airone.

Da lì è iniziata una carriera che, a fronte della giovane età, può già vantare esperienze importanti e stagioni da protagonista.

Dopo aver indossato le maglie dell’Alto Vicentino, Gozzano, Adriese 1906, Crema, San Tommaso e Sandonà, militando tra i gironi A e C del campionato di serie D, è tornato in Sicilia per difendere i colori dell’Akragas, dell’Igea 1946, del Favara ed infine della Sancataldese, sempre nei campionati di quarta serie.

Adesso la scelta di affrontare il campionato di Eccellenza ma nella “sua” Modica. “Sono felice di tornare da dove tutto è iniziato – dice Salvatore Incatasciato -. Già da tempo Mattia Pitino e Danilo Radenza mi proponevano di tornare a Modica e stavolta ho sentito che era la scelta giusta. Infatti adesso ammetto di essere molto felice e di avere sensazioni assai positive. Inutile dire che ho un debito di gratitudine ma anche avverto un senso di responsabilità, perché questa maglia ha per me un valore maggiore rispetto a qualunque altra. Per questo mi impegnerò e cercherò di dare il massimo per ripagare l’affetto che già avverto ma anche per aiutare la società a cogliere gli obiettivi che ha programmato. Qui non si tralascia neanche il minimo dettaglio – conclude Incatasciato – ecco perché anche in campo noi non dovremo risparmiarci nemmeno una stilla di sudore”.

