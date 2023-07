Morirono 6 migranti di cui 3 bambini. Scafista condannato

Sette anni e sei mesi di reclusione e maxi multa di 360.000 euro sono stati comminati ad uno scafista, 59enne turco, a conclusione del processo col rito abbreviato e col giudizio immediato scaturito da una tragedia del mare che provocò la morte di stenti per sei migranti di cui tre bambini, (due di un anno e mezzo e uno di 12 anni). L’imbarcazione aveva a bordo 34 migranti partiti dalla Turchia e sopravvissero in mare aperto, alla deriva per giorni, solo grazie ad alcuni datteri che una delle donne aveva portato. Il natante era rimasto senza carburante. Alla fine 26 migranti furono trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera italiana e trasferiti all’hotspot del porto di Pozzallo, mentre altri 2, una bimba e la zia, sbarcarono a Malta dopo una evacuazione medica urgente.

