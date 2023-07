Laporta. Tratto sp89 di competenza ragusana in totale abbandono

Manutenzione cercasi. Il tratto di competenza del comune di Ragusa è in totale abbandono. Nessun intervento di messa in sicurezza della Sp 89, via Donnalucata, che collega Marina di Ragusa a Scicli. Manca la più elementare scerbatura, il tratto stradale andrebbe risistemato e le griglie di drenaggio delle acque meteoritiche da ripulire. I residenti, da anni, chiedono maggiore attenzione in una strada che, specie durante il periodo estivo, diventa molto trafficata.

“Di contro -spiega il consigliere comunale della lista civica Territorio, Angelo La Porta -il libero consorzio, nel tratto di propria competenza , ha effettuato un minimo di manutenzione vedi gli interventi di messa in sicurezza e della pulizia degli argini. Buche, manto stradale in pessimo stato, sicurezza stradale ridotta ai minimi termini. Chiediamo al sindaco Cassi e all’assessore Giuffrida di attenzionare, da subito, questo tratto di strada posizionando anche la segnaletica orizzontale e verticale per garantire la sicurezza dei tantissimi cittadini in transito.

La responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade -aggiunge La Porta -discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse’.

