Club Inner Wheel di Scicli. Passaggio di campana

Si è svolta la cerimonia del “Passaggio del collare” tra la presidente Club Inner Wheel Scicli uscente Mela Monaco e la nuova presidente Maria Grazia Gambilonghi.

Erano presenti i presidenti e i rappresentanti dei Club Inner Wheel Monti Iblei e Pozzallo Rosa Marina, del Rotary Club di Modica e del Kiwanis Club di Scicli, il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri accompagnato da Agostina Alabiso Capo Segreteria della Prefettura, il Sindaco di Scicli Mario Marino e gentile consorte,la presidente del Consiglio Comunale di Scicli Desirè Ficili e consorte.

La cerimonia ha visto l’ingresso di una nuova socia, Grazia Aprile.

La presidente Maria Grazia Gambilonghi, dopo aver ringraziato la presidente uscente per il suo anno di servizio, visibilmente emozionata, ha presentato il nuovo direttivo e la relazione programmatica ispirata al tema internazionale dell’anno 2023- 2024 “ Shine a light’’ ponendo l’accento sull’importanza e la magia della luce.

Far splendere la luce che già ognuno di noi ha dentro di sé verso chi ne ha più bisogno, è l’imperativo per il nuovo anno sociale.

La serata è proseguita in un clima di armoniosa convivialità.

Salva