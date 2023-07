Incidente sulla ex Sp rocciola scrofani a Modica. Una donna alla guida di autovettura proveniente da zona S.Ippolito Trebalate, per cause da stabilire, ha perso il controllo del mezzo nell’affrontare una curva. L’auto è finita contro un muro poi si è ribaltata. Sul posto polizia e 118. La donna se l’è cavata con pochi giorni di prognosi per fortuna.

Salva