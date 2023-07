A Ragusa il servizio Sportello Microcredito e Autoimpiego

Prosegue il servizio offerto dallo Sportello Microcredito e Autoimpiego del Comune di Ragusa; a comunicarlo è l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari.

Il servizio, finalizzato al sostegno alle imprese, nasce con l’intendo di fornire le informazioni necessarie sia per l’avviamento di una impresa, sia per l’orientamento alla ricerca di agevolazioni, che possano permettere di usufruire di finanziamenti nazionali e regionali.

Lo Sportello, inoltre, è disponibile per momenti di orientamento finalizzati alla creazione di impresa e a favorire la consapevolezza in merito alla scelta imprenditoriale, di supportare chi ha intenzione di avviare una nuova attività nello sviluppo dell’idea imprenditoriale, di fornire informazioni sui requisiti necessari allo svolgimento di essa, di ricerca delle risorse necessarie, di mettere a disposizione un ventaglio di possibilità e di agevolazioni a sostegno della creazione di un’impresa più adatta alla propria idea.

“È intento di questa Amministrazione – dichiara l’assessore Giorgio Massari – facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del nostro territorio. È di fondamentale importanza sostenere e investire anche sull’imprenditoria giovanile, che ha bisogno di credere per potere crescere nel nostro territorio. Senza i giovani e senza il futuro dei nostri giovani non si può parlare di vero sviluppo socioeconomico. Si tratta di una delle molteplici iniziative che saranno messe in campo da questo Assessorato affinché la ripresa economica e sociale della Città di Ragusa si concretizzi”.

Lo sportello, che si trova al piano terra dell’assessorato allo Sviluppo Economico in Via Corrado Di Quattro, zona artigianale, riceve dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Per agevolare l’utenza è preferibile prenotarsi telefonando al numero 0932676465 oppure inviando una mail all’indirizzo concetta.farina@comune.ragusa.it

