A disposizione degli studenti un’aula studio a Marina di Ragusa

Per il quinto anno consecutivo a Marina di Ragusa ci sarà un’aula studio a disposizione di tutti gli studenti universitari per la preparazione dei loro esami. Quest’anno si torna nei locali dell’Istituto Quasimodo in Via Portovenere, esattamente come due anni fa, dove sarà possibile accedere, a cominciare da venerdì 14 luglio fino a giovedì 31 agosto, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00, previa firma del registro presenze in entrata e in uscita.

“Ogni anno l’allestimento dell’aula a Marina ha permesso a tantissimi giovani di avere un luogo confortevole, climatizzato e munito di wi-fi per i loro studi, al punto che a ridosso di ogni estate sono sempre tante le richieste che ne chiedono conferma – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Simone Digrandi – che negli scorsi anni, da delegato al ramo, ha avviato l’iniziativa. Ringrazio il preside Licata per la disponibilità all’apertura, che quest’anno diventa ad orario continuato fino al tardo pomeriggio, come richiesto già dagli studenti lo scorso anno”.

