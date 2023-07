Premiato lo stilista modicano Terranova, firma del made in Italy

Promosso dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, guidata dalla presidente Alessandra Giulivo, da sabato 1 a lunedì 3 luglio si è svolto a Catania l’IFW International Fashion Week con la presenza di stilisti, fashion designer e giovani emergenti news generation. Per tre giorni l’International Fashion Week ha acceso i riflettori sul futuro della moda, con messaggi moderni e intrisi di significato, trasmessi da stilisti decani del made in Italy, premiati per la loro carriera, e da talenti emergenti, ma già nel mirino dei media di settore.

Durante la sfilata è avvenuta la consegna dei Golden Muse Award. Uno dei due nomi “big” a ricevere a Palazzo Biscari il prestigioso premio per i suoi alti meriti, è un modicano. Si tratta del maestro Carlo Alberto Terranova, 56 anni, che è un’autorevole firma del made in Italy, delfino ed erede del Maestro Fausto Sarli con il quale ha lavorato fianco a fianco per moltissimi anni. Il secondo è stato il catanese Giovanni Cannistrà

“Sono onorato di ricevere questo premio – afferma Carlo Alberto Terranova – proprio nella mia Sicilia; in questi anni ho operato nell’alta moda a livello nazionale e internazionale, ma ciò non mi ha fatto dimenticare la mia terra, le mie radici modicane e il mio vissuto da giovane nella zona Sorda della città, che porto sempre nel cuore. Il mio percorso artistico si è arricchito passo dopo passo, portandomi a conseguire risultati che mi hanno molto gratificato.”

Nel 2001 Carlo Alberto Terranova ha coordinato una sfilata al Cairo su invito della first lady egiziana M.me Suzan Mubarak; nel 2002 al Castel Dell’Ovo a Napoli e in piazza Campidoglio a Roma la mostra “Fausto Sarli 50 anni di stile italiano” per celebrare la storia della maison.

In occasione dei BAFTA e dell’84esima Notte degli Oscar, Terranova ha vestito la scenografa e costumista Francesca Lo Schiavo, vincitrice di entrambi i premi. Nel 2012 ha presentato la collezione Sarli Couture A/I ad Alta Roma, con un vero e proprio evento sulla moderna architettura del Ponte della Musica che diventa suggestiva location della sfilata.

Carlo Alberto Terranova ha anche vestito numerose altre celebrità e nel 2014 ha lasciato la direzione artistica della Maison Sarli per fondare il Brand New Land Couture; nella cornice del cortile di Palazzo Braschi ha poi presentato la prima collezione di Alta Moda New Land by Carlo Alberto Terranova. Nel 2017 è stato anche al David di Donatello con una “capsule collection” e ha presentato la prima collezione Sarli New Land Couture nell’Ambasciata di Svizzera a Roma. Nella sua lunga carriera ha vestito, tra le altre, le Gemelle Kessler, Ornella Vanoni e Carla Fracci.

La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, Federazione di settore della moda dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori Coltivatori) con questi eventi si prefigge di coordinare e promuovere lo sviluppo dell’arte in senso lato e della moda in tutte le sue sfaccettature in Italia e all’estero: la priorità è valorizzare, promuovere e sostenere i talenti emergenti della classe creativa, dando vita ad iniziative ed eventi dedicati alle nuove generazioni, creando sempre molteplici occasioni di incontro con le storiche realtà italiane della moda.

Salva