Ragusa. Esercitazione della Protezione Civile con l’impiego di cani molecolari

“La protezione civile nell’attuazione delle proprie competenze – dichiara l’assessore comunale al ramo del comune di Ragusa Giovanni Iacono – svolge tutte quelle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica della popolazione e dell’ambiente dai danni o da pericoli derivanti da eventi calamitosi. In questa ottica, considerata quindi la sua funzione strategica nella gestione delle emergenze, non deve essere vulnerabile ad alcun tipo di rischio e deve poter operare regolarmente anche in situazioni di alta criticità”.

Per sensibilizzare la popolazione sui compiti svolti da questo importante organismo, l’Assessore alla protezione civile Giovanni Iacono comunica che mercoledì 12 luglio, con inizio alle ore 20, a Ragusa, presso la villa Margherita, il settore cinofilo presente all’interno del gruppo comunale di Protezione Civile svolgerà una esercitazione con l’impiego di cani molecolari.

