Il “Giardino del Gelato” chiude l’anno del nido d’infanzia a Modica

La festa di fine anno educativo “Il giardino del gelato” al nido d’infanzia “Muzio Scevola” ha avuto come protagonista il gelato. Il cibo è “scoperta” di colori, sapori, odori, consistenze nuove e contemporaneamente è gioco, curiosità e piacere, da qui è nata l’idea del laboratorio del gelato. Protagonisti naturalmente i bambini che con i loro genitori, hanno ascoltato con grande attenzione come si prepara il loro amato gelato grazie alle spiegazioni di “Bella Modica”, che da anni produce e vende gelati in giro per la Città. Dopo le spiegazioni di rito hanno preparato la frutta (mangiandone anche una buona parte) e quindi si sono cimentati loro stessi nel ruolo di piccoli gelatai per un giorno. Hanno presenziato alla manifestazione “giardino del gelato” la Dottoressa Monica Martinez responsabile dell’ufficio progettazione e sviluppo per i servizi dell’infanzia, la dottoressa Lucia Sorano in qualità di coordinatore pedagogico aziendale e il dottor Filippo Oliva responsabile dell’ufficio legale e appalti della “La Garderie cooperativa sociale E. T. S. Simpatica la cerimonia finale quando sono stati “congedati” i più grandi con un diplomino che vuole essere di buon auspicio per il prosieguo del loro percorso educativo e scolastico. “E’ stato privilegiato l’asse del gioco – fanno sapere le operatrici del nido d’infanzia – perchè il giocare insieme come il mangiare insieme è una grande occasione per far sentire i bambini accolti e protetti. Abbiamo utilizzato la frutta di stagione per cercar di far capire loro come da un piccolo frutto si può ottenere qualcosa di veramente dolce e buono, come appunto il gelato.”.

