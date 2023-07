Modica calcio. Ebrima Kebbeh torna a vestire la maglia rossoblu

Riprende la storia di Ebrima “Ibra” Kebbeh in rossoblu. Dopo una stagione di pausa, uno dei protagonisti della cavalcata modicana nel campionato di Promozione, ritorna a difendere i colori del Modica calcio.

Ebrima Kebbeh, gambiano, classe 1998, si è fatto apprezzare dalla società e dal pubblico modicano non solo per l’apporto offerto in campo e con le 18 reti stagionali che lo hanno affermato come miglior marcatore del girone, ma anche per il sorriso, l’entusiasmo e la grande passione con la quale ogni domenica ha indossato la maglia rossoblu.

I festeggiamenti per la conquista dell’Eccellenza, sul campo esterno di Mazzarrone, lo videro assente perché in quella che fu la partita decisiva, l’esterno d’attacco modicano fu costretto al ricovero in ospedale dopo uno scontro di gioco.

“Sono molto felice di tornare a Modica perché è come se non me ne fossi mai andato – commenta Kebbeh -. Voglio ringraziare per la fiducia Mattia Pitino e Danilo Radenza, cosi come tutti i dirigenti. Ho tanta voglia di riprendere a lavorare con mister Betta e con gli altri compagni. Non vedo l’ora – dice ancora il gambiano – di tornare a giocare al “Vincenzo Barone” per incontrare nuovamente i tifosi dai quali ho ricevuto tanto affetto ed ai quali voglio donare tutto l’impegno possibile per conquistare gli obiettivi di questa stagione”.

