Passaggio di consegne presidenza Rotary Club Pozzallo-Ispica

Passaggio di consegne al vertice del Rotary Club Pozzallo-Ispica: il due luglio, durante la cerimonia del Passaggio della Campana, presso gli splendidi locali della sala ricevimenti “Il Mirto” di Rosolini, Maurilio Fava è succeduto alla presidenza del club, ricevendo il testimone da Giuseppe Caschetto. A quest’ultimo il ringraziamento del Neopresidente: “Un grazie particolare a Giuseppe Caschetto per l’eccezionale anno ricco di service e per aver contribuito a rafforzare l’unione e l’amicizia tra tutti i soci del club, persone straordinarie che si impegnano per gli altri”. Cambio anche per tutte le altre cariche sociali che annualmente si rinnovano; il nuovo consiglio direttivo sarà formato dai soci Alberto Moltisanti, Giuseppe Caschetto, Melinda Garofalo, Giorgio Modica, Roberto Scifo, Corradina Alfieri, Francesca Mattei, Giorgio Bongiardina, Giuseppe Savasta, Giorgio Pisana, Giovanni Di Stefano. Il Rotary è una organizzazione mondiale di club di servizio con oltre 1,2 milioni di soci, uomini e donne, provenienti dal mondo degli affari, professionisti e leader comunitari. I soci rotariani sono impegnati nelle sette aree di intervento del Rotary: Promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua pulita, proteggere madri e bambini, sostenere l’alfabetizzazione e l’istruzione,

sviluppare le economie locali, tutelare l’ambiente. Tema rotariano per l’anno in corso è “Creiamo speranza nel mondo”. Alle classiche azioni rotariane prima esposte si affianca in modo rilevante, l’impegno che ha il Rotary di prendersi cura e servire gli altri come sottolinea il Neopresidente Maurilio Fava in un passo del suo discorso: “Ogni giorno abbiamo l’opportunità di fare la differenza, anche attraverso le azioni più piccole. Ogni gesto di gentilezza, che tra l’altro ricordiamo essere un tema molto caro al nostro governatore Goffredo Vaccaro, ogni momento in cui tendiamo la mano a chi è in difficoltà, contribuisce a creare un impatto positivo, a creare speranza e a seminare il seme del cambiamento.” Maurilio Fava, ispicese, capace e stimato imprenditore, è membro del Rotary Club Pozzallo-Ispica dal 2019 con precedenti esperienze nei Rotaract Club di Pozzallo-Ispica e Ragusa e già membro del Rotary Club Milano Linate. È sposato con la prof.ssa Elisa Leone, ed è padre di due splendidi bimbi Pietro e Marta

