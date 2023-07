Maurizio Landini a Ragusa. Incontro con i lavoratori della METRA e poi nel cantiere della Ragusa Catania

Maurizio Landini mercoledì 12 luglio sarà a Ragusa.

Il segretario generale della CGIL nazionale verrà in visita nel capoluogo ibleo come una delle tappe siciliane.

Alle 11,45 sarà accolto, nella sede provinciale di Vico Cairoli, dal segretario generale di Ragusa, Peppe Scifo e dalla segretaria confederale al completo.

Maurizio Landini parteciperà successivamente all’assemblea dei lavoratori della METRA di Ragusa, intorno alle 13.00.

Alle 15 appuntamento nella sede del cantiere della superstrada a due corsie Ragusa Catania, al distributore Esso all’inizio dell’arteria che conduce nel capoluogo etneo.

In quella sede il segretario generale della CGIL terrà una conferenza stampa sui temi legati alle infrastrutture e a quelli di attualità del panorama politico nazionale: salario minimo, precarietà e occupazione giovanile, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, politiche di genere etc…

“Con Landini due appuntamenti direttamente tra i lavoratori.

Alla Metra per parlare dei metri attuali a due giorni dallo sciopero del comparto per chiedere al governo investimenti e prospettive sulle politiche industriali di questo Paese e per fare il punto sulla questione dei salari, dell’inflazione e salario minimo. Eppoi al cantiere della superstrada Ragusa – Catania, per rilanciare i punti della nostra battaglia: buon lavoro soprattutto nelle opere pubbliche e con le preoccupazioni che arrivano dal nuovo codice degli appalti approvato da questo governo dove aumenteranno i rischi di irregolarità, di corruzione e di infiltrazione mafiosa. Tanto lavoro da fare da qui ai prossimi mesi in una situazione in chiaro scuro, dove da un canto ci sono aspetti positivi ma tanti aspetti negativi e criticità che vanno affrontati”

