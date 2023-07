Ripulite dalle micro discariche tratti della Ragusa-Modica

“Sebbene non sia sparito del tutto, nei cinque anni precedenti il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio urbano è stato fortemente attenuato: oltre a continuare su questa strada, bisogna ora concentrarsi su campagne e strade extraurbane”. E’ quanto sottolinea l’assessore all’Ambiente del Comune di Ragusa, Mario D’Asta, nel dare notizia dell’intervento effettuato in queste ore lungo la ex Ss 115 Ragusa-Modica, oggi tratto della Ss 194, dove erano presenti numerose microdiscariche con rifiuti di ogni genere. “Grazie all’azione combinata degli operatori dell’impresa ecologica Busso Sebastiano, che ringrazio per la solerzia, e degli addetti dell’Anas, che ha la competenza su questo tipo di strade – continua D’Asta – è stata bonificata per buona parte una strada che conduce alla nostra città. Adesso la sfida sarà quella di contrastare il riformarsi delle stesse microdiscariche: un impegno per il quale cittadini e amministrazione devono lavorare fianco a fianco. Buon senso, occhi vigili e segnalazioni, uniti ai controlli fin dalle case e dalle attività da cui provengono quei rifiuti, possono fornire un contributo imprescindibile per prevenire questo malcostume che, tra l’altro, genera degli scompensi dal punto di vista igienico-sanitario e incide sull’immagine che vogliamo dare della nostra città ai turisti e ai visitatori. Abbiamo dato un primo segnale”.

