Maltrattamenti ai danni dei genitori. Arrestato 29enne ragusano

Personale della Questura di Ragusa ha tratto in arresto un 29enne responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei genitori. Il provvedimento è scaturito a seguito delle innumerevoli condotte aggressive tenute dal giovane che dopo essersi arbitrariamente allontanato da una comunità terapeutica dove era ricoverato, faceva rientro a Ragusa presentandosi ripetutamente a casa dei genitori con continue richieste di denaro. Gli anziani genitori non hanno esitato a rivolgersi alle Forze dell’Ordine per chiedere aiuto. Durante la sua permanenza a Ragusa l’uomo aveva tenuto condotte violente anche nei confronti del personale sanitario della struttura terapeutica dove si recava per far visita alla fidanzata ricoverata e nei confronti degli impiegati del Comune di Ragusa. Ritenuto soggetto socialmente pericoloso è stato condotto presso il carcere di Ragusa

Salva