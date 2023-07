Pozzallo ha ricevuto a Roccella Jonica la bandiera verde

Si è svolta oggi, a Roccella Jonica, la cerimonia nazionale di consegna delle bandiere verdi 2023.

Trattasi di un riconoscimento che viene dato alle spiagge a misura di bambino che sviluppano un turismo familiare in piena libertà con le esigenze dei bambini. Anche per quest’anno, l’importante riconoscimento, è stato assegnato alla Città di Pozzallo rientrata tra le prime assegnatarie tra le 146 spiagge italiane premiate.

A ritirare la 9^ bandiera verde il Vice Sindaco Raffaele Monte ed il Consigliere Comunale Franco Giannone.

È un dato di fatto che Pozzallo ha incrementato molto, in questi anni, il turismo familiare grazie alla tipicità e alla sicurezza delle sue spiagge e dei suoi fondali. Il Prof Italo Fornetani, Pediatra e patron della manifestazione, oltre ad essere uno studioso del pensiero “lapiriano” testimone diretto delle iniziative del “Sindaco Santo”, ha avuto parole di grande apprezzamento per l’opera complessiva che Pozzallo svolge nel sud est della Sicilia.

Riconoscimento hanno attenuto anche le spiagge di Scoglitti e di Marina di Ragusa

