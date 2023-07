Morì OrazioPio Iabichino. Modica, patteggia il trattorista

Ventidue mesi di reclusione e sospensione della patente di guida per sei mesi. E’ la condanna inflitta dal Gip del Tribunale di Ragusa, Andrea Reale, al modicano che l’11 maggio del 2021 era alla guida del trattore sul quale si trovava e dal quale scivolò e morì, dove avere sbattuta la testa sul selciato, OrazioPio Iabichino (foto). L’imputato, accusato di omicidio stradale, attraverso i suoi difensori, ha ottenuto il patteggiamento ottenendo una riduzione rispetto alla pena definita in tre anni e nove mesi. I familiari del giovane OrazioPio, costituiti parte civile nel processo, assistiti dall’ Avvocato Giovanni Di Pasquale, valuteranno se impugnare la sentenza per far si che emerga tutta la verità su quanto accaduto. L’incidente mortale su registrò lungo il tragitto della strada interpoderale Zappulla Gisana a Modica.

Nel ricordo del giovane morto prematuramente il 16 Luglio 2023 si terrà, come ogni anno, il 3° Memorial “Orazio Iabichino” organizzato dalla famiglia e dagli amici per mantenere vivo il nome e il ricordo.

Salva