Bandiera “Verde” per il Comune di Vittoria

Anche Vittoria tra i vari Comuni d’Italia fa parte delle spiagge premiate a Roccella Jonica, con la bandiera verde che viene assegnata dai pediatri alle “spiagge per i bambini”.

Un riconoscimento che arriva in un momento particolare della vita cittadina.

Questa del 2023 si aggiunge alle altre bandiere che ci sono state assegnate sin dal 2010.

All’Assessore Salvatore Avola, che tra le altre ha pure la delega per la frazione marinara, delegato dal Sindaco Aiello a rappresentarlo, è stata consegnata la bandiera verde e la targa.

“Un momento di commozione e di immenso piacere” – ha dichiarato Avola – “Scoglitti merita grande attenzione e rispetto, infatti, oltre ad una importante marineria, ogni anno ospita circa 30.000 persone nella sua fascia costiera, che arrivano non solo da Vittoria, ma da altre città del ragusano e del nisseno.

I lavori di riqualificazione, sono quasi completati e questo ci rende orgogliosi. Ringraziamo il Sindaco di Roccella Jonica, l’Amministrazione e i pediatri per l’ambito riconoscimento”.

