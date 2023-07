Ragusa. Mostra Palazzo Garofalo. Consegnati dall’assessore Iacono i riconoscimenti agli artisti locali

Palazzo Garofalo di Ragusa ha ospitato dal 4 al 7 luglio alcune tra le più prestigiose opere di artisti locali inerenti alla mostra di Arte sacra dal tema “I colori della nostra terra. La luce di Fatima nel mondo contemporaneo”. Le opere hanno avuto come riferimento la storia della Madonna Pellegrina proveniente dal Santuario di Fatima ed il messaggio delle apparizioni nella nostra terra. L’origine di questo percorso – itinerante in diverse capitali e città episcopali d’Europa – risale al 1945, subito dopo il secondo conflitto mondiale. Dopo oltre 50 anni di pellegrinaggio e la visita dell’immagine sacra in ben 64 paesi di diversi continenti, la tradizione è stata riproposta anche a Ragusa, grazie all’efficienza organizzativa di Padre Giorgio Occhipinti, che ha reso Palazzo Garofalo luogo di esposizione del simulacro n.6 della Madonna Pellegrina

E’ stato un successo di pubblico- afferma l’assessore allo Sviluppo di Comunità di Ragusa, Giovanni Iacono- L’arte sacra è fortemente simbolica ed evocativa e le opere prodotte, di grande finezza artistica, sono state capaci di suscitare emozioni forti e suggestive”. L’assessore Iacono in conclusione dell’evento, ha consegnato i riconoscimenti agli artisti locali.

Salva