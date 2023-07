I canadesi marciano su Modica il prossimo 12 luglio a 80 anni dall’Operazione Husky

Il 12 luglio 2023 saranno 80 anni esatti dall’arrivo delle truppe canadesi a Modica. Sbarcati due giorni prima a largo delle coste siracusane, gli alleati dopo aver marciato su Ispica, proseguirono in direzione Modica dove arrivarono in una calda mattinata di 80 anni fa. Dopo aver avuto la meglio su una debole resistenza in c.da Aguglie, l’Edmonton Regiment comandato dal tenente Atkinson marciò sicuro entrando da quella che ora è la Via Risorgimento percorrendola fino a Piazza Libertà e scendendo per via Nazionale fino a Corso Umberto. Per celebrare quella giornata che cambiò per sempre la storia di Modica e di tutta la Sicilia, l’Associazione Husky (dal nome dell’operazione che portò allo sbarco alleato) si muoverà con oltre 600 uomini ripercorrendo per filo e per segno quello che fu il cammino dei loro antenati. Molti sono nipoti o pronipoti di chi combattè quel giorno e di chi, ahimè, non tornò più a casa lasciando la vita su suolo nemico. Tra questi ultimi il magnate canadese Stephen Gregory che ogni 10 anni organizza nei minimi dettagli questo mastodontico spostamento transoceanico per ravvivare il ricordo dei soldati canadesi protagonisti di quell’episodio storico. Quest’anno l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Modica ed è organizzata con la preziosa collaborazione del Museo della Memoria – Sicilia 1943 con Antonio Montalto, co proprietario insieme ad Andrea Blefari di questa straordinaria collezione privata di cimeli del secondo conflitto mondiale, che fornirà le divise originali di quei giorni che saranno indossate da alcuni figuranti. Essi accoglieranno i 600 canadesi, anche loro rigorosamente in divisa, insieme ad una Jeep Willys residuato bellico lasciato dagli americani e ad una Lancia Augusta messa a disposizione dal Veteran Car Club di Ragusa. L’arrivo in Piazza libertà è previsto per le ore 10:00. Quindi il percorso si snoderà lungo via Nazionale fino a Piazza Monumento dove, alla presenza delle autorità civili e militari, si terrà un piccolo momento commemorativo in corrispondenza del monumento ai caduti. Nel frattempo, nell’atrio comunale, saranno esposte le divise e tanti altri cimeli bellici messi a disposizione dal Museo della Memoria Sicilia 1943. Per tutti coloro che non potranno essere presenti sarà possibile seguire la manifestazione seguendo la diretta di RTM Play.

